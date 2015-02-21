ننشر نص 3 قرارات وزارية لضبط أعمال البناء والقضاء على ظاهرة المخالفات

أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والبناء، أنه تم استصدرا نحو 3 قرارات وزارية لضبط أعمال البناء والقضاء على ظاهرة المخالفات والحفاظ على المظهر الجمالى للمبانى السكنية وخلافه، بجانب العمل على أن تكون هناك اشتراطات واضحة للمبانى، وجاء فى مقدمة هذه القرارات القرار الوزارى رقم 200 لسنة 2010 الذى نصه كالتالى:

• القرار الوزارى رقم 200 لسنة 2010 :

- صدر القرار الوزارى رقم 200 لسنة 2010 فى 2010/4/18 متضمناً زيادة الحد الأقصى للكثافة البنائية المسموح بها عند إعداد الاشتراطات البنائية المؤقتة بالنسبة للقرى والمدن، ما يتيح زيادة عدد الأدوار المسموح بها .

- إعفاء القرى من شرط توفير أماكن لانتظار السيارات، مع جواز قيام المحافظ بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى - بوضع اشتراطات لتوفير أماكن لانتظار السيارات لبعض القرى أو لأماكن فيها إذا دعت الحاجة .

• القرار الوزارى رقم 67 لسنة 2014 :

- اختصار حالات التقسيم إلى حالتين (حالة أولى – حالة ثانية) بدلاً من ثلاث حالات تبسيطاً للإجراءات وتسهيلاً على مقدمى طلبات مشروع التقسيم .

- تقديم مشروع التقسيم والبت فيه فى ضوء المخططات المعتمدة بدلاً من المخططات الإستراتيجية العامة، وذلك تيسيراً على المواطنين فى المدن والقرى التى لم يتم اعتماد مخططات إستراتيجية عامة لها.

- تخصيص نسبة 25% من مساحة أرض التقسيم للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات بدلاً من ثلث مساحة أرض التقسيم، وذلك للحالة الثانية من حالات التقسيم للمشروعات الأقل من خمسة أفدنة ولا تتطلب إقامة خدمات عامة عليها .

- تخفيض المدة اللازمة للبت فى مشروع التقسيم فى مدة لا تتجاوز شهر بدلاً من شهرين، وذلك فى الحالة الأولى من حالات التقسيم .

- تبسيط إجراءات الإعلان بالنسبة للحالة الأولى من حالات التقسيم واختصار مستنداتها .

• القرار الوزارى رقم 774 لسنة 2014 :

- فى إطار الحرص على توعية المواطنين بالإعلان عن المبانى المخالفة والإجراءات المتخذة فقد استحدث نموذج لتنفيذ عقوبة عدم وضع لافتة بالأعمال المخالفة .

>- فى إطار ضبط جودة الأعمال والتصدى للأعمال المخالفة فى بدايتها وخاصة المخالفات التى يصعب التعامل معها بعد تنفيذها فقد تم إلزام مهندس الجهة الإدارية المختصة بمطابقة الأعمال بالمبانى المرخصة للرسومات المرفقة بالترخيص وخاصة فى بداية التنفيذ للتأكد من مطابقتها لخط البناء سواء كان مصادفاً لحد الطريق أو خط التنظيم أو مرتداً عن أى منهما وتحديد مسافة الردود إن وجدت.

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