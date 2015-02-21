اليوم..وزير التموين والمحافظ يناقشان التنموية بغرفة تجارة الإسكندرية

تنظم الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ظهر اليوم السبت، مؤتمرا لوزير التموين الدكتور خالد حنفى، ومحافظ الإسكندرية الدكتور هانى المسيرى، لمناقشة أهم الأوضاع الاقتصادية والتنموية بالمحافظة.>جدير بالذكر أن مجلس إدارة غرفة الإسكندرية قد قرر التبرع بـ13 مليون جنيه كنواة، لإنشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى لإنماء الإسكندرية، والذى تشارك فيه غرفة الإسكندرية ومنتسبوها والمجتمع المدنى بالإسكندرية والهيئات التنفيذية بالمحافظة، بالتعاون مع القوات المسلحة، ويتضمن التبرع 5 ملايين جنيه، ضمن مشروع تطوير العشوائيات بمنطقة غيط العنب، الذى تنفذه القوات المسلحة.

يشار إلى أن مشروع تطوير منطقة غيط العنب يعد أول المشروعات، التى يتم تنفيذها بمبادرة أطلقتها محافظة الإسكندرية ومنظمات الأعمال بالإسكندرية والقوات المسلحة ممثلة فى المنطقة الشمالية العسكرية.

وتهدف المبادرة لتحديث الإسكندرية، وتنمية القرى بها، وخلق فرص العمل، وتفعيل تطبيقات الطاقة المتجددة، وتطوير العشوائيات والمرور ومعالجة النفايات الصلبة.