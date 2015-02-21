"تعليم أسوان" يفتتح الملتقى الدولى للإنترنت الآمن اليوم

يفتتح محمد عبده حواتى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم السبت، بمدرسة أسوان الثانوية التجريبية بنات، الملتقى الدولى للإنترنت الآمن، والذى تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والاتحاد الدولى للاتصالات تحت شعار "معًا من أجل إنترنت آمن"، وذلك ضمن الجهود التى تقوم بها اللجنة الوطنية المعنية بالاستخدام الآمن للإنترنت للأطفال.

صرح بذلك هشام منير وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، هذا الملتقى يأتى تنظيمه فى إطار مبادرة الاتحاد الأوروبى للاحتفال العالمى بيوم الإنترنت الآمن Safer Internet Day – فى فبراير من كل عام، من خلال الشبكة الأوروبية Insafe، ومبادرة الاتحاد الدولى للاتصالات للإنترنت الآمن للأطفال COP، والذى تشارك به مصر بفاعلية منذ عدة سنوات.

وأضاف هشام منير وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، أنه تم اختيار محافظة أسوان، فى إطار التواصل مع مختلف مناطق الجمهورية، من خلال رفع وعى التلاميذ والشباب وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن المكتب الإقليمى للاتحاد الدولى للاتصالات سيقوم بتوفير المادة التعليمية على شكل ألعاب، من خلال آلية التعلم بواسطة الألعاب، بالإضافة إلى تأليف وتلحين أغنية عن الاستخدام الآمن للإنترنت، ورسم بعض الصور المعبرة عن رسائل التوعية، وذلك فى إطار تدريب التلاميذ لمعرفة فوائد ومخاطر الإنترنت، على أن يتم تعميم هذه التجربة بمدارس أخرى لاحقاً.

وتابع "منير"، كذلك سيتم منح الطلاب المشاركين لقب "سفير الإنترنت الآمن"، وهو اللقب الذى يمنح لأول مرة فى العالم العربى، بحيث يُعطى لكل طالب جواز سفر افتراضى يحمل بياناته ويحصل على ختم أو توقيع من إدارة مدرسته كلما قام بنشاط توعية لزملائه فى المدرسة.