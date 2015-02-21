القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية بالقاهرة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وطلقات للدفاع بها عن أنفسهم فى مناطق متفرقة بالقاهرة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

فقد تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية من القبض على "أحمد.إ.أ" 23 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12مم" بقصد الدفاع عن النفس، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1127 لسنة 2150 م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط "طارق.أ.ف" 25 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12 مم" بقصد الدفاع عن النفس كذلك، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3614 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء من القبض على "محمد.أ.ح" 32 سنة عاطل، ومقيم دائرة القسم وبحوزته سلاح نارى "كباس خرطوش" عيار 12مم، و2 طلقة من نفس العيار بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2015 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.