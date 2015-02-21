أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية بالقاهرة

Google+ Print
القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية بالقاهرة القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية بالقاهرة
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وطلقات للدفاع بها عن أنفسهم فى مناطق متفرقة بالقاهرة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

فقد تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية من القبض على "أحمد.إ.أ" 23 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12مم" بقصد الدفاع عن النفس، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1127 لسنة 2150 م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط "طارق.أ.ف" 25 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12 مم" بقصد الدفاع عن النفس كذلك، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3614 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء من القبض على "محمد.أ.ح" 32 سنة عاطل، ومقيم دائرة القسم وبحوزته سلاح نارى "كباس خرطوش" عيار 12مم، و2 طلقة من نفس العيار بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2015 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365