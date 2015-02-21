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محافظ القليوبية: صرف 28 مليون جنيه تعويضات لمضارى الطريق الحر الجديد

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محافظ القليوبية: صرف 28 مليون جنيه تعويضات لمضارى الطريق الحر الجديد محافظ القليوبية: صرف 28 مليون جنيه تعويضات لمضارى الطريق الحر الجديد
قال محافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر إنه تم الانتهاء من صرف 28 مليون جنيه تعويضات للأهالى المضارين من مشروع الطريق الحر الجديد، الذى تقرر تنفيذه كبديل للطريق الزراعى السريع " - إسكندرية"، بطول 40 كم فى المسافة من شبرا الخيمة لمدينة بنها.

وأضاف محافظ القليوبية فى تصريحات خاصة، أن الهيئة العامة للطرق تسلمت الموقع وسيتم البدء فى تنفيذ أول 5 كم من الطريق الجديد ابتداء من الشهر المقبل، لافتا إلى أن الطريق الحر الجديد يتضمن 4 حارات فى الاتجاهين ويبدأ من كوبرى عرابى بشبرا الخيمة حتى بنها بطول نحو 40 كيلو مترا وسوف يقطعها المسافر فى أقل من 20 إلى 30 دقيقة، بينما ذات المسافة على الطريق الزراعى القديم تأخذ من المسافر ساعات.

وأكد محافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وجه بإعادة إحياء مشروع الطريق الزراعى الحر الجديد وإسناده إلى الهيئة العامة للطرق لخدمة آلاف المسافرين من مختلف المحافظات يوميا، موضحا أن الاستثمارات تبلغ فى هذا المشروع الحيوى نحو مليار جنيه شاملة التعويضات.

وأوضح محافظ القليوبية أن إحياء هذا المشروع يمثل بداية انطلاقة نحو إحداث نقلة نوعية فى حركة النقل والمواصلات لخدمة مشروعات التنمية المستقبلية بالدلتا بعد أن أصبح الطريق الزراعى القديم لا يستوعب الحركة المرورية المتزايدة عليه يوميا.

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مصر 365

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