غدا..وزيرة القوى العاملة فى سوهاج لتفقد مستشفى العمالة غير المنتظمة

تستقبل محافظة سوهاج، غدًا الأحد، الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، فى زيارة للمحافظة، وعقب وصولها مطار سوهاج الدولى فى تمام الساعة التاسعة صباحًا تبدأ الوزيرة جولتها بتفقد المبنى المزمع استخدامه كمستشفى للعمالة غير المنتظمة بجوار موقف قنا، والمقرر استئجاره من محافظة سوهاج.

كما ستقوم الوزيرة بعمل زيارة لإحدى الوحدات التابعة لمديرية القوى العاملة والهجرة بسوهاج، وعقد لقاء بالعاملين بها، وتقوم الوزيرة والوفد المرافق لها بعقد اجتماع داخل الغرفة التجارية تلتقى خلاله أعضاء الغرفة التجارية وبعض رجال الأعمال.

ومن المتوقع إذا سمح الوقت، أن تقوم الوزيرة بعمل زيارة للمنطقة الصناعية بحى الكوثر وتفقد بعض المشروعات بها، وعقب الانتهاء من جولتها بسوهاج سوف تغادر الوزيرة فى حوالى الساعة الواحدة ظهرًا لمحافظة قنا.

ويستقبل الوزيرة الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، ومحمد الدكرونى وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بمحافظة سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية، وتعتبر هذه أول زيارة لمسئول للمحافظة عقب تولى المحافظ لمنصبه.

يذكر أن زيارة الوزيرة لمحافظة سوهاج كان متوقعًا لها اليوم السبت حسب ما أكدته بعض المصادر بمحافظة سوهاج، إلا أنه تم تعديل موعدها ليوم غدٍ الأحد.