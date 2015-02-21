الأمم المتحدة تعتزم نشر لائحة بأسماء مرتكبى جرائم الحرب فى سوريا

أعلن محققو الأمم المتحدة فى جرائم الحرب، أنهم يعتزمون نشر لائحة بأسماء مرتكبى جرائم الحرب فى النزاع التى تشهده سوريا.

وقال رئيس لجنة التحقيقات فى الأمم المتحدة، إنه يتوقع أن يتخذ مجلس حقوق الإنسان قرارا بنشر لائحة بأسماء مرتكبى جرائم الحرب فى سوريا فى اجتماع مقرر انعقاده فى 17مارس المقبل، حسب ما أذاعت قناة سكاى نيوز عربية.

من جانبه أوضح مندوب سوريا فى الأمم المتحدة بشار الجعفرى، أن اللجنة لم تزر دمشق على الإطلاق وتقدم تقارير مزيفة للواقع ومعلومات مضللة، ضمن جزء من الحملة التى تشن على بلاده كما اتهم اللجنة بالتخاذل.