أخبار عاجلة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

سفير مصر بواشنطن: لقاءات وزير الخارجية في أمريكا نجحت في إيصال وجهة نظر القاهرة

Google+ Print
سفير مصر بواشنطن: لقاءات وزير الخارجية في أمريكا نجحت في إيصال وجهة نظر القاهرة سفير مصر بواشنطن: لقاءات وزير الخارجية في أمريكا نجحت في إيصال وجهة نظر القاهرة

السفير محمد توفيق – سفير بواشنطن

صرح سفير مصر في واشنطن السفير محمد توفيق بأن زيارة وزير الخارجية سامح شكري للولايات المتحدة جاءت في إطار تحركه الدبلوماسي والدولي من أجل دعم وجهة النظر المصرية فيما يتعلق بحشد الدعم الدولي بشأن الوضع في ليبيا وجهود مكافحة الإرهاب بها والتصدي للتنظيمات الارهابية التي تهدد أمن وسلامة الليبيين والمصريين المتواجدين هناك.

وأضاف أن لقاءات الوزير التي أجراها في العاصمة الأمريكية على هامش أعمال قمة مكافحة التطرف العنيف نجحت في توصيل وجهة النظر المصرية بشكل واضح وتحفيز الولايات المتحدة نحو التحرك الفعال وعدم اٍغفال جهود مكافحة الارهاب في ليبيا شأنها شأن جهود مكافحة الارهاب في مناطق اخرى.

وكان وزير الخارجية سامح شكري قد التقى بنظيره الامريكي جون كيري ومستشارة الامن القومي بالبيت الابيض سوزان رايس وعدد كبير من وزراء خارجية الدول المشاركة بمؤتمر مكافحة التطرف بالاضافة إلى الامين العام للامم المتحدة وممثلة الاتحاد الاوربي للشئون السياسية فيدريكا موغريني.

واوضح السفير توفيق، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ان الوزير شكري أكد خلال لقاءاته ان مصر بالتعاون مع الشرعية في ليبيا تتخذ كافة الاجراءات لحماية المصريين وان على المجتمع الدولي والولايات المتحدة دعم هذه الجهود. كما شدد الوزير على انه حرص على التنسيق مع الوفد الليبي والوفود العربية الاخري وكذلك عدد من الدول المشاركة في المؤتمر ليكون التحرك الجماعي اكثر تأثيرا.

واضاف السفير ان الوزير شكري اكد في كلمة مصر أمام مؤتمر مكافحة التطرف ضرورة قيام المجتمع الدولي بتقديم الدعم الكامل للدول التي تواجه الارهاب بشكل مباشر وانه على ثقة في قدرة مصر على التغلب على هذه التنظيمات الظلامية وان نجاح مصر في القضاء عليها سيمثل خدمة للمجتمع الدولي كله.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي