باحثون أمريكيون يفجرون مفاجأة: فيروس الإيبولا ينتقل عن طريق السعال

صرح باحثون أمريكيون من المركز الطبى للأمن الصحى بجامعة بيتسبيرج تصريحا خطيرا يفيد بأن سعال مرضى الإيبولا لا يقل خطورة عن القىء أو الإسهال على عكس المعتقد، بل يمكن انتقال العدوى بالفيروس من خلاله.

ورغم ذلك، أكد نفس الخبراء على أن هذا لا يعنى على الإطلاق أن فيروس الإيبولا القاتل قد ينتشر بشكل سريع عن طريق الهواء مثل الحصبة والأنفلونزا.

وقال الدكتور أميش أدلجا، مستشار أول فى المركز الطبى بجامعة بيتسبرج للأمن الصحى، "لا ينبغى أن نعتبر هذه الحقيقة مزعجة، حيث إن الإيبولا من الصعب أن تصبح مثل الحصبة من حيث قوة انتشارها عن طريق الهواء والتنفس".

ولاحظ تقرير من مركز جامعة مينيسوتا لبحوث الأمراض المعدية، أن لعاب مريض الإيبولا لا يحتوى على آثار الفيروس، لأن الفيروس يقبع فى سوائل الجسم مثل الدم ويمكن أن ينتقل عن طريق القىء والإسهال. وأضاف فريق مينيسوتا أن الإيبولا تهاجم أغلب أعضاء الجسم، بما فى ذلك الرئتين، لذا وجب التحذير.

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