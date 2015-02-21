صور وفيديو .. السيطرة على حريق ضخم ببرج سكني في دبي مارينا

سيطر الدفاع المدني في دبي على حريق شب في الساعات الأولى من صباح اليوم في برج سكني بمنطقة المارينا معروف باسم " ذا تورش " (الشعلة) ، ولم يسفر عن وقوع ضحايا.

وقال سكان إنه تم إجلاء مئات الأشخاص من البرج الذي يضم 79 طابقا، ويزيد ارتفاعه عن 330 متر، ويعد من بين أعلى الأبراج في العالم.

وذكر شهود أن الرياح القوية ساعدت على انتشار الحريق الذي لم تعرف أسبابه على الفور. وقامت 12 شاحنة إطفاء تابعة لجهاز الدفاع المدني بدبي بإخماد النيران التي اندلعت في الطابق الواحد الخمسين للبرج قبل أن تنتقل إلى أبراج أخرى.

وقال بعض سكان البرج "ذا تورش"، لـ"الإمارات اليوم"، إنهم سمعوا جرس الإنذار، وسقوط أنقاض على الأرض، فتدافعوا سريعاً عبر الدرج.

ورغم قوة الرياح وصعوبة الرؤية إلا أن فرق الدفاع المدني في دبي استطاعت السيطرة على الحريق خلال ساعتين، وساعدت على إخلاء آلاف من سكان المبنى، خلال دقائق.

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