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قافلة طبية لعلاج المرضى مجانا بجنوب البحر الأحمر اليوم

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قافلة طبية لعلاج المرضى مجانا بجنوب البحر الأحمر اليوم قافلة طبية لعلاج المرضى مجانا بجنوب البحر الأحمر اليوم
تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، اليوم السبت قافلة طبية مجانية تجوب مناطق حلايب وشلاتين ومرسى علم والقرى والمدن التابعة لها وتستمر لمدة أسبوع .

وقال الدكتور محمد السيد مدير عام الصحة بالمحافظة - فى تصريح له - إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها الجراحة والباطنة، كما ستتضمن إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية والأشعة للمرضى.

وأشار إلى أن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر يقدم كل الدعم للقوافل الطبية، من توفير أماكن الكشف وكذلك تقديم الرعاية الطبية للمواطنين بالتعاون مع مجالس المدن والوحدات المحلية بالمحافظة.

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