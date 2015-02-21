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المركز القومى للبحوث الاجتماعية: 150 حالة عدوى جديدة سنويا لمرض فيروس c

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المركز القومى للبحوث الاجتماعية: 150 حالة عدوى جديدة سنويا لمرض فيروس c المركز القومى للبحوث الاجتماعية: 150 حالة عدوى جديدة سنويا لمرض فيروس c
أكد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن معدل انتشار الالتهاب الكبدى الوبائى سى فى هو الأعلى فى العالم بقرابة 10 ٪ من السكان فيما بين 15 إلى 59 عاما، مشيرا إلى أن تلك النسبة ترتفع بشكل أكبر فى الأعمار الأكبر من 60 عاما، لافتا إلى أن هناك حوالى 150 ألف حالة عدوى جديدة سنويا.

وأوضح المركز، فى تقريره السنوى، أن التحدى الأكبر لانتشار فيروس سى يتمثل فى السيطرة على منابع العدوى الراجع إلى ممارسات النظام الصحى الخاطئ، حيث يعتبر السبب الأولى لانتشار العدوى من خلال التدخلات الطبية وتشمل الآلات والأجهزة الطبية غير المعقمة وممارسات الحقن ونقل الدم، إضافة إلى مسارات العدوى المجتمعية متمثلة فى الوشم والختان وغيرها من الممارسات.

وأشار إلى أن تحديات الوضع الحالى للنظام الصحى فى مصر هى مخرجات الحالة الصحية، كونها مرآه عاكسة للوضع الوبائى الانتقالى، الذى يتمثل فى تراجع عبء الأمراض المعدية نسبيا وزيادة عبء الأمراض غير المعدية.

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