بدء تلقى طلبات الحج لأعضاء الجمعيات بالإسماعيلية الثلاثاء المقبل

وأشارت وكيل وزارة التضامن، إلى أنه من الضرورى أن يكون العضو المتقدم قد مر على عضويته بالجمعية ستة أشهر على الأقل عند تقديم الطلب، ويكون منتظمًا فى سداد الاشتراكات حتى تاريخ الإعلان ولم يسبق له الحج من قبل، وأن يكون مقيمًا بدائرة المحافظة وفقًا لبطاقة الرقم القومى وخلوه من الأمراض المعدية والفيروسية والسرطانية والعصبية والنفسية، وبما يمكنه من أداء مناسك الحج بالاعتماد على نفسه، ويتم توزيع النموذج المجانى المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات الأهلية المستوفاة للشروط بدائرة عملها، ويتم استيفاؤه من الأعضاء الراغبين فى الحج والمرافق لهم من أحد الأقارب، ويكون له نفس الفرصة عند إجراء القرعة بحد أقصى ثلاثة أعضاء فى الاستمارة الواحدة، ويستثنى من سابقة الحج المحرم المرافق للسيدات على الأقل من 45 سنة واللائى لم يسبق لهن الحج، أو الأبناء المرافقين لوالديهم من كبار السن أو المعاقين غير القادرين على خدمة أنفسهم.
وأضافت الدكتورة كريمة حلمى، أنه يتم تقديم طلبات الحج بعد اعتمادها من الجمعية للإدارة الاجتماعية التابع لها الجمعية على النموذج المشار إليه مستوفاة كل البيانات، ويرفق به صورة شخصية جديدة وصورة بطاقة الرقم القومى، وذلك خلال المدة المحددة بالإعلان عن فتح باب التقديم، ويكون للزوج والزوجة والوالدين والأبناء والأشقاء حق التقدم فى طلب واحد لقرعة الحج، ولهما نفس الفرصة فى الفوز بالحج معًا.