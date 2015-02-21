بدء تلقى طلبات الحج لأعضاء الجمعيات بالإسماعيلية الثلاثاء المقبل

أعلنت الدكتورة كريمة حلمى سويلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسماعيلية، أنه فى إطار بدء الإجراءات التنفيذية لموسم الحج لهذا العام، فقد تقرر بدء تلقى طلبات الحجاج لأعضاء الجمعيات الأهلية والتعاونية التى من أغراضها تيسير رحلات الحج لأعضائها، والتى مر على قيدها سنتين على الأقل فى بداية يناير 2015 وحجم مصروفاتها لآخر ميزانية عمومية معتمدة من الجمعية العمومية لا تقل عن خمسين ألف جنيه مصرى، ولم يوقع عليها أى جزاءات لمخالفات قانونية ارتكبتها، وذلك بداية من الثلاثاء المقبل وحتى التاسع من مارس المقبل.

وأشارت وكيل وزارة التضامن، إلى أنه من الضرورى أن يكون العضو المتقدم قد مر على عضويته بالجمعية ستة أشهر على الأقل عند تقديم الطلب، ويكون منتظمًا فى سداد الاشتراكات حتى تاريخ الإعلان ولم يسبق له الحج من قبل، وأن يكون مقيمًا بدائرة المحافظة وفقًا لبطاقة الرقم القومى وخلوه من الأمراض المعدية والفيروسية والسرطانية والعصبية والنفسية، وبما يمكنه من أداء مناسك الحج بالاعتماد على نفسه، ويتم توزيع النموذج المجانى المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات الأهلية المستوفاة للشروط بدائرة عملها، ويتم استيفاؤه من الأعضاء الراغبين فى الحج والمرافق لهم من أحد الأقارب، ويكون له نفس الفرصة عند إجراء القرعة بحد أقصى ثلاثة أعضاء فى الاستمارة الواحدة، ويستثنى من سابقة الحج المحرم المرافق للسيدات على الأقل من 45 سنة واللائى لم يسبق لهن الحج، أو الأبناء المرافقين لوالديهم من كبار السن أو المعاقين غير القادرين على خدمة أنفسهم.

وأضافت الدكتورة كريمة حلمى، أنه يتم تقديم طلبات الحج بعد اعتمادها من الجمعية للإدارة الاجتماعية التابع لها الجمعية على النموذج المشار إليه مستوفاة كل البيانات، ويرفق به صورة شخصية جديدة وصورة بطاقة الرقم القومى، وذلك خلال المدة المحددة بالإعلان عن فتح باب التقديم، ويكون للزوج والزوجة والوالدين والأبناء والأشقاء حق التقدم فى طلب واحد لقرعة الحج، ولهما نفس الفرصة فى الفوز بالحج معًا.