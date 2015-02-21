15 مرشحا يتنافسون على المقعد الوحيد بانتخابات النواب بمطاى فى المنيا

على الرغم من أن قانون تقسيم الدوائر حرم مدينة مطاى محافظة المنيا من مقعدها الثانى إلا أن معركة المقعد الواحد فى دائرة مطاى تتسم بالهدوء الشديد، بسبب ضعف المنافسة بين المرشحين، الذى يصل عددهم إلى 15 مرشحا، ويعتبر معتز صفوت أبو زيد صاحب المقعد السابق للدائرة هو أقوى المرشحين لحصد مقعد الدائرة الوحيد باستعادة كل أنصاره القدامى بقرى الدائرة، ومساندة أخيه حسام عمدة "قرية وآلى" بعد أن انتشرت شائعات فى الفترة الأخيرة عن ترشحه أمام شقيقه فى الانتخابات البرلمانية.

كما قطع معتز شوطا كبيرا فى الدعاية الانتخابية والتربيط مع عائلات القرى وقام بالعديد من حملات طرق الأبواب بمعظم قرى الدائرة.

وقد خلت الدائرة من مرشحى الأحزاب عدا مرشح وحيد لحزب المصريين الأحرار، وهو محمد البركاوى النائب الأسبق عن الدائرة، وعلى الجانب الآخر تعتبر قلة خبرة باقى المرشحين الذين يخوضون الانتخابات لأول مرة عائقا أمام قدرتهم على المنافسة، وهم أحمد شمردن وعمرو عبد الظاهر ومحمد الحلو وأحمد خليفة.

وأيضا لم تخلو الدائرة من الوجه النسائى حيث تقدمت هانم أبو الوفا بأوراق ترشحها بمجرد فتح باب التقدم، كما تقدم مرشح قبطى وهو وليد صليب من قرية ابوان للتنافس على المقعد الفردى.