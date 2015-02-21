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الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فورى للتصعيد فى الأزمة السورية

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الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فورى للتصعيد فى الأزمة السورية الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فورى للتصعيد فى الأزمة السورية
دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فورى للتصعيد فى النزاع فى سوريا وتقديم المساعدات للمدنيين ما يسمح بتحقيق خطوة تجاه الحل السياسى للأزمة.

وأشار بيان صادر اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم بان كى مون إلى استعداد السورية الواضح وقف كل الغارات الجوية والقصف المدفعى فى أنحاء مدينة حلب لمدة ستة أسابيع للسماح للأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية فى منطقة واحدة هناك.

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا عن ذلك التطور هذا الأسبوع، رغم أنه من غير المعروف متى يبدأ أو ما إن كانت قوات المعارضة ستوافق على الخطة

ودعا بيان الأمم المتحدة الصادر عن "كى مون" قوات المعارضة إلى وقف قصفها للمدينة، وسيتوجه ستيفان دى ميستورا إلى دمشق لبحث الخطة هذا الشهر.

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مصر 365

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