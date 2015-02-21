القضاء اللبنانى يقضى بإعدام ثلاثة متهمين فى تفجير حافلة عام 2007

أصدر القضاء اللبنانى حكما بإعدام ثلاثة متهمين فى قضية تفجير حافلة فى منطقة عين علق فى 3 فبراير 2007.>وأصدر المكتب الإعلامى لمجلس القضاء الأعلى بيانها قال فيه "إن المجلس العدلى أسدل الستار على قضية الاعتداء على أمن الدولة فى محلة عين علق ، حين قام أربعة سوريين وفلسطينى واحد بتفجير حافلة ركاب بتاريخ 3/2/2007 ، ما أدى إلى مقتل ثلاثة اشخاص وجرح 23 آخرين.

وأوضح البيان أن المجلس أنزل عقوبة الاعدام بكل من شاكر يوسف حسن العبسى ومبارك غازى النعسان ومصطفى ابراهيم سيو الذين كان قد طلب اعلان براءته، وعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين سنة بالمتهم ياسر محمد الشقيرى ولمدة احدى عشرة سنة بالمتهم كمال فريد نعسان.

من جهة ثانية ، قضى المجلس العدلى بالاشغال الشاقة المؤبدة على المتهم فادى عادل خالد الذى انتسب الى تنظيم "فتح الاسلام" وتولى وظائف قيادية فيه ، وشاركة فى حيازة مواد متفجرة بقصد تفجيرها فى المعارك ضد الجيش اللبنانى وترأس احدى مجموعات التنظيم واشترك فى القتال ضد الجيش اللبنانى وقوى الامن الداخلى عبر اعمال عسكرية ارهابية ادت الى مقتل عدد من العسكريين.