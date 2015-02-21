وزير الصحة الليبي: حصيلة تفجيرات «القبة» 44 قتيلا بينهم 6 مصريين

قال رضا العوكلي، وزير الصحة الليبي بالحكومة الليبية المؤقتة، إن «الحصيلة الرسمية لقتلى التفجيرات الانتحارية التي نفذها مسلحو تنظيم ‫‏داعشالجمعة بعدة مواقع في مدينة القبة (شرق) بلغت 44 قتيلا بينهم مصريون».

وتبني بيان منسوب لـ«ولاية برقة» التابع لتنظيم «داعش»، الجمعة تفجيرين في مدينة القبة شرقي ليبيا قال إنهما استهدفا غرفة عمليات اللواء خليفة حفتر في منطقتين بالمدينة.

وقال «العوكلي»، وزير الصحة بالحكومة التي يترأسها عبدالله الثني، إن «الإحصائية هي إجمالي الموجود في المستشفيات الليبية التي استقبلت الضحايا وهي 40 قتيلا بمستشفى مدينة البيضاء (شرق)، و4 قتلى آخرين بمستشفى القبة».

وأوضح الوزير العوكلي أن «الإحصائية قابلة للزيادة في ظل وجود حالات حرجة بالمستشفى بينهم خمسة مصابين تحت التنفس الاصطناعي» مشيراً إلى أن «القتلى بينهم 6 مواطنين من الجنسية المصرية على الأقل»، دون مزيد من التفاصيل حول القتلى المصريين.

وأكد الوزير الليبي بالحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب (البرلمان) المنعقد في مدينة طبرق (شرق) أن «الإجراءات الطبية تجري على قدم وساق في مستشفى مدينة البيضاء لنقل الحالات التي لا يتوفر علاجهم في ليبيا للعلاج في الخارج» .

وأشار الوزير الليبي إلى أن «دولة الإمارات العربية المتحدة عرضت علاج جرحى الهجوم الإرهابي، كما قررت ‫#‏مصر‬ فتح معبر السلوم البري الحدودي مع ليبيا لدخول الجرحى الليبيين بدون تأشيرة بشرط أن يحملوا تقريرا من وزارة الصحة بالحكومة الليبية، إضافة إلى عرض مستشفيات خاصة في تونس علاج الجرحي الليبيين بدون مقابل«.