أهم أسباب اضطراب الدورة الشهرية

قد تمر الدورة الشهرية لكل فتاة أو سيدة بحالة من الاضطراب فى وقت من الأوقات، وللعلم، فالدورة الشهرية تختلف طبيعتها وكثافتها ومواعيدها من سيدة لأخرى، فتعتقد الكثيرات خطأ أن الدورة الشهرية لابد وأن تأتى كل 28 يوما فقط لا غير، فى حين أن الدورة الطبيعية المنتظمة قد تزور المرأة من 21 يوما وحتى 31 يوما، عدا ذلك يعد اضطرابا يتوجب استشارة مختص.

وحسبما أكدت الدكتورة هبة سيد أخصائية النساء والتوليد، فاضطراب الدورة الشهرية أمر طبيعى قد يحدث للعديد من الأسباب، ولكن بلا شك يحتاج لاستشارة مختص كى يضع يده على السبب الحقيقى وراء الاضطراب وما إذا كانت تحتاج السيدة للعلاج.

أشهر أسباب اضطراب الدورة الشهرية

>هناك أسباب شائعة لاضطراب الدورة الشهرية، ومعنى الاضطراب هنا هو عدم انتظام الدورة الشهرية سواء فى مواعيدها العادية، أو فى كميتها، أو فى أيام تدفقها، أو فى تأخرها أو تقدمها، كلها دلالات على الاضطراب، ومن أهم تلك الأسباب:

- الزواج يعمل على تغير هرمونات الجسم الأنثوية كافة، وهو ما قد يعمل على إحداث اضطراب ما فى الدورة الشهرية وانتظامها.

>- التوتر والمرور بفترات عصيبة، فالعامل النفسى يؤثر على انتظام الدورة الشهرية والتوتر والقلق قد يساعد على اضطراب مواعيدها.

>- الأنيميا والضعف العام، يؤثران على كميتها وحالة تدفقها، وعلى مواعيدها أيضا.

>- الإصابة بتكيس المبايض، يساعد على اضطراب الدورة الشهرية بشكل ملحوظ بالإضافة لبعض الأعراض الجانبية الأخرى.

>- الحمل والولادة، فبعد الولادة والرضاعة الطبيعية قد تضرب الدورة الشهرية لدى المرأة.

>- الإصابة بالأورام، فهى من الحالات التى قد تضطرب فيها الدورة الشهرية وتستوجب الكشف المبكر.

>- سن اليأس وحدوث اضطرابات شديدة بالدورة الشهرية لدى السيدات حتى انقطاعها تماما.

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