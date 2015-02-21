بالصّور.. هذا هو أحدث عرس جماعي في الدراما السورية

تتواصل في دمشق عمليّات تصوير المسلسل الاجتماعي الجديد "وعدتني يارفيقي" الذي ينتمي لنمط "الدراما الشّبابيّة".

وحصل "سيدتي نت" على صور خاصّة من مشهد العرس الجماعي الذي تمّ في كواليس العمل، ويشارك في بطولته مرح جبر, طلال مارديني, خالد حيدر, لمى إبراهيم, هيا مرعشلي , كنان العشعوش، ربى السعدي, تولاي هارون..

وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة أصدقاء يجمعهم عهد منذ الطفولة على أن يتزوجوا معاً، ويذهب الوعد معالزمن ليعود فيما بعد عندما يقرر أحد الأصدقاء الزواج، وهنا يقررون أن يقيموا عرساً يجمعهم معاً وتبدأ محاولات جمع بقية الأصدقاء وتمنعهم الصعوبات في كل مرة.

والعمل من تأليف رازي وردة وإخراج نذير عوّاد، فيما تنتجه "أفاميا" للإنتاج والتوزيع الفني.