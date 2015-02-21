أخبار عاجلة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصّور.. هذا هو أحدث عرس جماعي في الدراما السورية

Google+ Print
بالصّور.. هذا هو أحدث عرس جماعي في الدراما السورية بالصّور.. هذا هو أحدث عرس جماعي في الدراما السورية

السبت 21-02-2015 08:06

تتواصل في دمشق عمليّات تصوير المسلسل الاجتماعي الجديد "وعدتني يارفيقي" الذي ينتمي لنمط "الدراما الشّبابيّة".

وحصل "سيدتي نت" على صور خاصّة من مشهد العرس الجماعي الذي تمّ في كواليس العمل، ويشارك في بطولته مرح جبر, طلال مارديني, خالد حيدر, لمى إبراهيم, هيا مرعشلي , كنان العشعوش، ربى السعدي, تولاي هارون..

وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة أصدقاء يجمعهم عهد منذ الطفولة على أن يتزوجوا معاً، ويذهب الوعد معالزمن ليعود فيما بعد عندما يقرر أحد الأصدقاء الزواج، وهنا يقررون أن يقيموا عرساً يجمعهم معاً وتبدأ محاولات جمع بقية الأصدقاء وتمنعهم الصعوبات في كل مرة.

والعمل من تأليف رازي وردة وإخراج نذير عوّاد، فيما تنتجه "أفاميا" للإنتاج والتوزيع الفني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي