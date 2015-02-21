أخبار عاجلة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

كيري يبحث مع وزير الخارجية الأردني جهود التصدى لـ«داعش»

Google+ Print
كيري يبحث مع وزير الخارجية الأردني جهود التصدى لـ«داعش» كيري يبحث مع وزير الخارجية الأردني جهود التصدى لـ«داعش»

كيري

اجتمع وزير الخارجية الامريكي جون كيري مع نظيره الأردني ناصر جوده بمقر وزارة الخارجية الامريكية.

وقال بيان صدر عن الخارجية الامريكية ان الوزيرين بحثا التحديات التي تواجه المنطقة.

كما ناقش كيري مع نظيره الاردني عددا من القضايا الثنائية والاقليمية بما في ذلك الجهود المشتركة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وسبل تعزيز التحالف الدولي للتصدي للتنظيم الارهابي.

واضاف البيان ان الاجتماع تطرق ايضا الى توسيع نطاق الجهود المبذولة لمكافحة التطرف بالاضافة الى الخطوات التالية التي يجب اتخاذها لدعم مفاوضات السلام في الشرق الاوسط.

وأكد كيري خلال الاجتماع التزام الولايات المتحدة بدعم الاردن والحكومات الاخرى التي تستضيف النازحين من مناطق الصراع في الشرق الاوسط.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا