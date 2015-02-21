كيري يبحث مع وزير الخارجية الأردني جهود التصدى لـ«داعش»

اجتمع وزير الخارجية الامريكي جون كيري مع نظيره الأردني ناصر جوده بمقر وزارة الخارجية الامريكية.

وقال بيان صدر عن الخارجية الامريكية ان الوزيرين بحثا التحديات التي تواجه المنطقة.

كما ناقش كيري مع نظيره الاردني عددا من القضايا الثنائية والاقليمية بما في ذلك الجهود المشتركة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وسبل تعزيز التحالف الدولي للتصدي للتنظيم الارهابي.

واضاف البيان ان الاجتماع تطرق ايضا الى توسيع نطاق الجهود المبذولة لمكافحة التطرف بالاضافة الى الخطوات التالية التي يجب اتخاذها لدعم مفاوضات السلام في الشرق الاوسط.

وأكد كيري خلال الاجتماع التزام الولايات المتحدة بدعم الاردن والحكومات الاخرى التي تستضيف النازحين من مناطق الصراع في الشرق الاوسط.