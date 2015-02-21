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اليوم.. سماع الدفاع المنتدب عن "مرسى" فى قضية "الهروب الكبير"

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اليوم.. سماع الدفاع المنتدب عن "مرسى" فى قضية "الهروب الكبير" اليوم.. سماع الدفاع المنتدب عن "مرسى" فى قضية "الهروب الكبير"
تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم السبت، للمحامى سمير محفوظ الدفاع المنتدب عن الرئيس المعزول محمد مرسى، فى قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، والمتهم فيها الرئيس الأسبق مرسى وقيادات جماعة الإخوان.

وكانت المحكمة قد صرحت بالجلسة السابقة بزيارة المتهمين، وأمرت بالاستعلام من وزارة الداخلية عن صدور قرار منها بإخلاء سبيل المتهمين فى 8 فبراير 2011 من عدمه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.

يذكر أن جلسة اليوم هى الجلسة ما قبل الأخيرة من سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين، والتى من المقرر أن تكون الجلسة الأخيرة يوم 25 فبراير فى مرافعات الدفاع، حسب الجدول المقرر من هيئة المحكمة للدفاع.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية 131 متهما من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازى، بالإضافة إلى عناصر أخرى.

كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبنانى.

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مصر 365