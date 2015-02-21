القبض على 3 تجار مخدرات بحوزتهم هيروين للاتجار به بمدينة السلام

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 تجار مخدرات بمدينة السلام، وبحوزتهم كمية من مسحوق الهيروين للاتجار بها، تم تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان، مفادها قيام كل من "سيد.ع.ل"، 43 سنة، عاطل، و"عبد القادر.إ.س"، 21 سنة، و"عبد الرحمن.ح.أ"، 31 سنة، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مكانًا للاتجار فيها.

عقب استصدار إذن من النيابة العامة تمكن ضابط مباحث القسم، وبصحبتهم القوة اللازمة من ضبط الأول لدى استقلاله السيارة رقم "ق ن س 9382" ماركة هيونداى فيرنا - يعمل عليها كسائق - وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 100 جرام.

وبمناقشته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، بالاشتراك مع المتهمين الثانى والثالث، وتم بإرشاده ضبطهما داخل شقة مستأجرة كائنة بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 237 جرامًا، ومبلغ مالى 1220 جنيهًا، و8 هواتف محمولة، وبمناقشتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.