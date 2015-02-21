أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على 3 تجار مخدرات بحوزتهم هيروين للاتجار به بمدينة السلام

Google+ Print
القبض على 3 تجار مخدرات بحوزتهم هيروين للاتجار به بمدينة السلام القبض على 3 تجار مخدرات بحوزتهم هيروين للاتجار به بمدينة السلام
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 تجار مخدرات بمدينة السلام، وبحوزتهم كمية من مسحوق الهيروين للاتجار بها، تم تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان، مفادها قيام كل من "سيد.ع.ل"، 43 سنة، عاطل، و"عبد القادر.إ.س"، 21 سنة، و"عبد الرحمن.ح.أ"، 31 سنة، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مكانًا للاتجار فيها.

عقب استصدار إذن من النيابة العامة تمكن ضابط مباحث القسم، وبصحبتهم القوة اللازمة من ضبط الأول لدى استقلاله السيارة رقم "ق ن س 9382" ماركة هيونداى فيرنا - يعمل عليها كسائق - وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 100 جرام.

وبمناقشته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، بالاشتراك مع المتهمين الثانى والثالث، وتم بإرشاده ضبطهما داخل شقة مستأجرة كائنة بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 237 جرامًا، ومبلغ مالى 1220 جنيهًا، و8 هواتف محمولة، وبمناقشتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365