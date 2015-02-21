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الأحد.. افتتاح المركز الطبى للعناية بصحة الشباب بجامعة قناة السويس

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الأحد.. افتتاح المركز الطبى للعناية بصحة الشباب بجامعة قناة السويس الأحد.. افتتاح المركز الطبى للعناية بصحة الشباب بجامعة قناة السويس
يفتتح الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، المركز الطبى للعناية بصحة الشباب، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجمعية المصرية لصحة الأسرة ومركز بحوث وتطوير التعليم الطبى بكلية طب جامعة قناة السويس، والذى يعد الثانى بالشرق الأوسط ويتم الافتتاح غدًا الأحد.

وقد استقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، وفدًا مكونًا من الدكتور محمد القليوبى أستاذ طب الأطفال ومدير مركز بحوث وتطوير التعليم الطبى بجامعة القناة، والدكتور مجدى خالد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور ممدوح محمد وهبة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لصحة الأسرة.

وقال الدكتور ممدوح وهبة، إنه تقرر عقد ندوة عقب الافتتاح بعنوان "صحة الشباب الاستثمار الأمثل"، ويحاضر بها نخبة من خبراء صندوق الأمم المتحدة للسكان والجمعية المصرية لصحة الأسرة وجامعة قناة السويس.

وأكد الدكتور محمد القليوبى، أن المركز سيعمل بمجموعة متميزة من الأطباء الشبان لتقديم خدمات طبية للشباب بمفهوم جديد، احترامًا لمتطلبات وتطلعات الشباب والرد على الاستفسارات وتصحيح المفاهيم والمعتقدات غير السليمة، والفحص العام وتشخيص وعلاج الأنيميا وعلاج السكر والتغذية والحفاظ على الوزن، وكذلك الأمراض الجلدية والعناية بالشعر ورعاية الخصوصية.

ومن جانبه، قرر الدكتور ممدوح غراب أن تمتد خدمات المركز للمجتمع المحلى بالإسماعيلية واستقبال شباب المحافظة به، وإلا تقتصر الخدمات المقدمة على طلاب وشباب الجامعة فقط، خاصة أن المركز يقوم بإصدار الشهادات الصحية لراغبى الزواج من الجنسين، ويعمل المركز أيام الأحد والثلاثاء والخميس للإناث، والاثنين والأربعاء للذكور.

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