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وكالة الأنباء الفرنسية تنشر أخبارا خاطئة عن جوائز الأوسكار قبل يوم من الحفل

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نشرت وكالة الأنباء الفرنسية أخبارا خاطئة عن جوائز الأوسكار العالمية، حيث قالت الوكالة: إن فيلم "مومى" الذى أخرجه الكيبيكى الموهوب كزافييه دولان حصل على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبى، رغم أن حفل الأوسكار غدا الأحد.

كما قالت الوكالة إن المخرج الموريتانى عبد الرحمن سيساكو، أصبح مساء أمس الجمعة، أول أفريقى يحصل على أوسكار أفضل مخرج عن فيلم "تمبكتو"، التى يتحدث عن الحياة فى شمال مالى، أثناء سيطرة الإسلاميين المتطرفين على المدينة التاريخية.

إلا أن ترجمة التعليقات التى أرفقتها الوكالة للممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت بحفل التوزيع، قالت إن الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت تفوز بجائزة أفضل أداء لممثلة فى دور ثانوى خلال الدورة الـ40 لحفل توزيع جوائز سيزار 2015 على مسرح شاتليه فى باريس.

صورة ضوئية من أحد الأخبار التى بثتها الوكالة الفرنسية - 2015-02 - اليوم السابع
> صورة ضوئية من أحد الأخبار التى بثتها الوكالة الفرنسية

صورة ضوئية من خبر فوز فيلم
>صورة ضوئية من خبر فوز فيلم "مومى" بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبى

صورة ضوئية من خبر وكالة الأنباء الفرنسية - 2015-02 - اليوم السابع
> صورة ضوئية من خبر وكالة الأنباء الفرنسية

صورة ضوئية من خبر الوكالة الفرنسية عن فوز المخرج الموريتانى عبد الرحمن سيساكو- 2015-02 - اليوم السابع
>صورة ضوئية من خبر الوكالة الفرنسية عن فوز المخرج الموريتانى عبد الرحمن سيساكو

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