مصدر أمنى: قتيلا بنى سويف أرادا تفجير سيارة شرطة والقنبلة انفجرت بهما

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن بنى سويف لـ"اليوم السابع"، أن المعاينة الأولية للسيارة التى انفجرت منتصف ليلة أمس الجمعة أعلى كوبرى النيل الرابط بين شرق وغرب مدينة بنى سويف، وأسفر عن مصرع 2 وإصابة آخرين من مستقليها، كشفت عن أن أحد الضحايا كان يجلس بجوار السائق وحاول إلقاء قنبلة على سيارة شرطة تسير أمامهم فانفجرت بيده.

وأسفر الانفجار عن مصرع حامل القنبلة والسائق (تفحمت جثتيهما)، ولم يتم التعرف على هويتيهما بعد، بالإضافة إلى إصابة مرافقيهما الجالسين فى الخلف وهما محمود سيد عبدالنبى 39 سنة يقيم حى الحميات بمدينة بنى سويف (تهتك فى الساعد الأيسر)، عمرو محمد على 30 سنة حى الجزيرة المرتفعة بمدينة بنى سويف (حريق فى جميع أجزاء جسمه)، بعد اشتعال النيران فى السيارة التى اصطدمت بأخرى من الخلف.

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