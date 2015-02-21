رئيس "القابضة للغزل" يوقع بروتوكول تعاون لتخريج مهندسين وفنيين للشركات

أعلن المهندس إبراهيم بدير، رئيس شركة غزل المحلة، أن الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، سوف يعقد بروتوكول تعاون مع عدة جامعات لتخريج فنيين ومهندسين فى الغزل والنسيج بالإسكندرية وحلوان بجانب مدرسة تدريب ومدرسة صناعية لتخريج الفنيين مباشرة للشركة، لافتا أن صناعة الغزل بحاجة إلى مهندسين غزل ونسيج لأنهم أصبحوا عملة نادرة.

وأضاف المهندس إبراهيم بدير، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن صناعة الغزل بحاجة إلى آلية جديدة للتعاون بين مختلف الجهات للارتقاء بصناعة الغزل والنسيج، مضيفا أن التدريب الجاد وراء طلب إحدى الشركات الكبيرة تدريب كوادرها فى شركتنا.