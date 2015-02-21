أخبار عاجلة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

رئيس "القابضة للغزل" يوقع بروتوكول تعاون لتخريج مهندسين وفنيين للشركات

Google+ Print
رئيس "القابضة للغزل" يوقع بروتوكول تعاون لتخريج مهندسين وفنيين للشركات رئيس "القابضة للغزل" يوقع بروتوكول تعاون لتخريج مهندسين وفنيين للشركات
أعلن المهندس إبراهيم بدير، رئيس شركة غزل المحلة، أن الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، سوف يعقد بروتوكول تعاون مع عدة جامعات لتخريج فنيين ومهندسين فى الغزل والنسيج بالإسكندرية وحلوان بجانب مدرسة تدريب ومدرسة صناعية لتخريج الفنيين مباشرة للشركة، لافتا أن صناعة الغزل بحاجة إلى مهندسين غزل ونسيج لأنهم أصبحوا عملة نادرة.

وأضاف المهندس إبراهيم بدير، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن صناعة الغزل بحاجة إلى آلية جديدة للتعاون بين مختلف الجهات للارتقاء بصناعة الغزل والنسيج، مضيفا أن التدريب الجاد وراء طلب إحدى الشركات الكبيرة تدريب كوادرها فى شركتنا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365