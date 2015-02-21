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بالفيديو - دورتموند يتقدم على حساب شتوتجارت

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بالفيديو - دورتموند يتقدم على حساب شتوتجارت بالفيديو - دورتموند يتقدم على حساب شتوتجارت

(إفي): حقق بروسيا دورتموند فوزا مهما اليوم الجمعة خارج قواعده على شتوتجارت بثلاثة أهداف مقابل اثنين في افتاح الجولة 22 من الدوري الألماني.

وقفز دورتموند بهذا الانتصار الى المركز العاشر مؤقتا بحصوله على النقطة 25 ، أما شتوتجارت فلا يزال وضعه حرجا بقبوعه في المركز الـ18 والاخير بـ18 نقطة في جعبته.

تقدم أسود فستفاليا (ق25) عبر المهاجم الجابوني بيير أوباميانج من متابعة لتمريرة الياباني شينجي كاجاوا بعد انطلاقة رائعة لماركو رويس.

وجاء التعادل سريعا لشتوتجارت (ق32) من ركلة جزاء نفذها النمساوي فلوريان كلين.

وأعاد إلكاي جوندوجان التقدم لدورتموند بهدف جميل بعد صناعة بالكعب من كاجاوا ايضا (ق40).

وحسم ماركو رويس الفوز بهدف متأخر (ق89) مستغلا هفوة دفاعية فادحة.

وقلص شتوتجارت الفارق (ق91) من ضربة رأس لجورج نايديرمياير بعد ضربة ركنية، دون إفلات من الخسارة.

لمشاهدة الأهداف، اضغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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