بالفيديو - صاروخية بيرلو تكلل فوز يوفنتوس على أتالانتا

(إفي): ابتعد يوفنتوس بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد أن قلب تأخره أمام ضيفه أتالانتا الى فوز بهدفين في افتاح الجولة 24.

ووسع اليوفي الفارق مع مطارده ووصيفه روما الى 10 نقاط مؤقتا، حيث جنى النقطة 57 الليلة، قبل أن يحل فريق "الذئاب" ضيفا على هيلاس فيرونا الأحد.

أما أتالانتا فتوقف رصيده عند 23 نقطة بالمركز الـ17 على حافة منطقة الخطر.

تقدم الضيوف بهدف من ضربة رأس قوية سددها جوليو ميلياتشيو بعد ركلة ركنية (ق25).

وبنفس الطريقة تمكن فريق "السيدة العجوز" من إدراك التعادل، حيث نفذ المخضرم أندريا بيرلو الركنية الى رأس أنطونيو بونوتشي، لكن تصدى لها الحارس ماركو سبورتيلو قبل أن يتابعها المهاجم الإسباني فرناندو يورينتي في الشباك (ق40).

وحسم الفوز تسديدة صاروخية رائعة من بيرلو (ق45) اخترقت الشباك من مسافة بعيدة، لتفرض نفسها بين أجمل أهداف الكالتشو هذا الموسم.

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