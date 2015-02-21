سيدتان و٨ رجال يتنافسون على مقعد واحد فى انتخابات مجلس النواب بأسيوط

تشتعل المنافسة بدائرة مركز الفتح مركز الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بمحافظة أسيوط بين شباب طامح ونواب وطنى سابقين ورؤوس عائلات يعتمدون على العصبية القبلية، فى ظل غياب ترشح أحد من عائلة الزعيم جمال عبد الناصر.

وما يزيد من احتدام المنافسة فى الدائرة تخصيص مقعد واحد فقط بالدائرة فى الوقت الذى أعلن فيه ١٠ مرشحين عن خوضهم الانتخابات حتى الآن، ما سيجعل المعركة الانتخابية فى دائرة الفتح فى قمة السخونة بين مرشحيها.

وسوف يخوض المنافسات كل من هويدا الطماوى المرشحة المستقلة عن دائرة الفتح، التى حجزت لنفسها مكانا متميزا بين رجال مركز الفتح لتتفوق عليهم لتصبح المُعلمة المثالية، ومن ثم أول نقيب للمعلمين سيدة على مستوى الجمهورية، والتى ترشحت فى الانتخابات الماضية بمجلس الشعب، وتم إبعادها عن رأس القائمة لأنها امرأة فرفضت ذلك، وانسحبت واكتفت بدعم مرشح معين.

وتؤمن هويدا الطماوى أن المرأة التى تريد أن تثبت ذاتها عليها بالعمل والمثابرة والصبر، وتفرض نفسها بقوة وثقة، لأنه من أبسط حقوقها العمل.

ومن المرشحات اللاتى فرضن أنفسهن بالمركز المرشحة ماجدة فراج عضو المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، وقد أثبتت عن جدارة كيف يمكن لسيدة أن تتحدى الصعاب وتمكنت من خوض المعركة دون تراجع.

وعلى الرغم من وجود سيدتين بالدائرة إلا أنهما استطاعتا وبكل ثقة تحدى المنافسين من الرجال، ومنهم المقدم حسام محمود محمد هاشم ٣٩ عاما، الذى أعلن ترشحه للمرة الثانية بعد أن كان قد أعلن الترشح على قائمة حزب المحافظين عقب ثورة يناير، التى فاز فيها منافسه من الإخوان وهو نجل البرلمانى السابق محمود محمد هاشم، والذى كان نائبا بمجلس الشعب لأكثر من دورة على التوالى وينافسه اللواء محمد على إبراهيم والشهير بمحمد مقلد وهو لواء بالمعاش يبلغ من العمر ٦٢ سنة وهو بن قرية الطوابية ويخوض المعركة للمرة الثانية بعد خوضه انتخابات ٢٠١٠.

وهناك أيضا المرشح علاء محمد هاشم بن قرية بصرة وهو مرشح عن حزب الوفد ويعمل بالشئون القانونية بأسيوط الجديدة وينافسه العمدة محمود سلامة عمدة تل أولاد سراج والمرشح المستقل الدكتور محمود المصرى شعلان عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر فرع أسيوط.

والمرشح المستقل حمودة همام بن قرية الواسطى الذى يعمل بالتجارة بالقاهرة منذ سنوات والمرشح المستقل محمود شاكر بن قرية الواسطى، الذى يعمل معلما بالتربية والتعليم والمرشح المستقل الصحفى مرتضى العربى، الذى خاض تجربة الترشح للانتخابات سابقا، ولم يحالفه الحظ والمرشح جمال ناصر ابن قرية بنى مر والنائب السابق.

اللواء محمد مقلد

ماجدة فراج