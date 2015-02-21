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محافظ القليوبية: استكمال وتطوير المراكز الصحية لتقديم خدمة متميزة

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محافظ القليوبية: استكمال وتطوير المراكز الصحية لتقديم خدمة متميزة محافظ القليوبية: استكمال وتطوير المراكز الصحية لتقديم خدمة متميزة
أكد المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية أنه تم وضع خطة لاستكمال إنشاء وتطوير المراكز الصحية المتكاملة على مستوى المحافظة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين خاصة فى القرى، مشيرا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع المستشفيات والمؤسسات الصحية بالمحافظة والعمل بروح الفريق لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطن.

وقال المحافظ- فى تصريح له- إنه تقرر تشكيل لجنة لمعاينة مستشفى أول مايو ببنها بعد توقفها خلال السنوات الماضية للوصول إلى حل مناسب لها واختيار القرارات التى تتناسب معها، مقترحا تحويلها إلى مستشفى للحضانات والولادة لخدمة أهالى المحافظة.

وأضاف المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية أنه تقرر أيضا افتتاح مستشفى التأمين الصحى الجديدة ببنها خلال شهر مارس القادم، لخدمة أهالى محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن المستشفى الجديد يشمل 320 سريرا فضلا عن توفير الأدوية الكافية لمواجهة متطلبات المرضى.

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