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وزير الشؤون الاجتماعية يدشن حفل وفعاليات اليوم العربي لليتيم

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وزير الشؤون الاجتماعية يدشن حفل وفعاليات اليوم العربي لليتيم وزير الشؤون الاجتماعية يدشن حفل وفعاليات اليوم العربي لليتيم
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د. ماجد القصبي

الرياض – محمد الحيدر

    يدشن معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم السبت حفل وفعاليات اليوم العربي لليتيم، والذي تنظمه المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، وذلك في فندق مداريم كراون في الرياض، بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية والأكاديمية والإعلامية، إضافة إلى أبناء ومنسوبي "إخاء".

وأوضح المدير العام التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" فواز العنزي، أن مناسبة "اليوم العربي لليتيم" تُعد من المناسبات المهمة التي تعودت "إخاء" على إقامتها لأبنائها وفتياتها سنويا، مبينا أن أهميتها تأتي من خلال رعاية وحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية، وحضور الشخصيات المهمة لها من ضيوف الحفل، فضلا عن أنها تمنح أبناء "إخاء" الفرصة لإبراز مواهبهم من خلال فقرات الحفل الذي يقام بهذه المناسبة، أو من خلال المعرض المصاحب، أو من خلال البرامج والأنشطة المقامة على هامش المناسبة، حيث تقام العديد من الفقرات على خشبة المسرح، إضافة لبطولة "وقت اللياقة الرابعة" التي تنظمها شركة لجام للرياضة المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة. وقدم العنزي شكره وتقديره لوزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي على رعايته الحفل، وللشركات الراعية للمناسبة من منطلق المسؤولية الاجتماعية ومن باب دعم أبناء "إخاء" الأيتام، حيث يرعى الفعالية "وقت اللياقة" كراع ماسي، وشركة بن لادن، وشركة الموارد القابضة، وشركة الراشد للتجارة كرعاة ذهبيين، وشركة دواجن الوطنية كراع غذائي، والشركة للكهرباء، وشركة المراعي، ومؤسسة روادف للتجارة، وجمجوم فارم كرعاة فضيين، ومياه القصيم، والعثيم، وشركة براعم تالة كراعاة داعمين، وصحيفة الوئام كراع إلكتروني، وهاشتاق السعودية كراع تقني.

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