«تعليم الرياض» يبحث الاستعدادات.. للعام الدراسي القادم

الرياض - منصور الحسين

عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم 36-1437ه بالادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اجتماعها برئاسة المدير العام للتعليم محمد بن عبدالله المرشد، وبحضور نائب الرئيس مساعد المدير العام للشؤون المدرسية حمد بن عبدالله الشنيبر واعضاء اللجنة من جميع الادارات. أوضح أمين اللجنة أمين إدارة التعليم خالد بن غيث العصلب، أن اللجنة تتولى وضع الخطط من أجل انطلاقة العام الدراسي بشكل متميز من ناحية توفير جميع المتطلبات البشرية من أعضاء الهيئة التعليمية، والمتطلبات المادية مثل الطاولات، والمقاعد، والكتب، والمعامل، والأجهزة، والملاعب، والأدوات، والتأكد من اكتمال صيانة المدارس التي تتطلب صيانة أوترميماً وغير ذلك من التجهيزات. وأكد مدير المستودعات ان ادارة تعليم الرياض حققت انجازا كبيرا قبل بداية الفصل الدراسي الثاني حيث نجحت ادارة المستودعات في ايصال كتب الفصل الدراسي الثاني لقرابة 3 آلاف مدرسة للبنين والبنات خلال 12 يوما بعمل متواصل يوميا من السابعة الى الخامسة عصرا، كما تم تخصيص ايميل وجوال للمدارس ولأولياء أمور الطلاب والطالبات للإبلاغ عن أي نقص في الكتب من أجل إيصاله خلال 24 ساعة من تقديم البلاغ.