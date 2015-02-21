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حبس 3 خفراء قتلوا حفيد مؤسس قصر العينى لسرقة 50 ألف من فيلته بالشروق

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حبس 3 خفراء قتلوا حفيد مؤسس قصر العينى لسرقة 50 ألف من فيلته بالشروق حبس 3 خفراء قتلوا حفيد مؤسس قصر العينى لسرقة 50 ألف من فيلته بالشروق
أمر المستشار شريف عبد المنعم، مدير نيابة القاهرة الجديدة بحبس 3 خفراء 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بقتل رجل أعمال داخل فيلته بالشروق لسرقة 50 ألف جنيه، بعدما اقتحموا الفيلا وطعنوا المجنى عليه "مصطفى م" حفيد الطبيب الخاص لأسرة محمد على باشا ومؤسس قصر العينى، ويمتلك مجموعة فنادق بمنطقة بوسط البلد، عدة طعنات حتى فارق الحياة وتعدوا بالضرب على والدته واستولوا على 50 ألف جنيه وفروا هاربين.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الشروق بلاغا يفيد بالعثور على رجل أعمال مقتولا داخل فيلته ووالدته مصابة تم نقلها إلى المستشفى لإسعافها، تبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة 3 خفراء كانوا يعلمون خفراء عند المجنى عليه، وفى يوم الواقعة اقتحموا فيلته وطعنوه 5 طعنات فى جسده حتى فارق الحياة، وحاولوا قتل والدته التى تعيش معه بالفيلا، ثم استولوا على 50 ألف جنيه من داخل الفيلا، وفروا هاربين حتى تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين.
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مصر 365