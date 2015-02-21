سائق توك توك يقتل طفلة ويلقى جثتها فى أحد المصارف بعد سرقتها بالغربية

شهدت قرية قسطا التابعة لمركز كفر الزيات جريمة قتل بشعة بعد قيام سائق توك توك باستدراج تلميذة بالصف الأول الابتدائى، تبلغ من العمر 7سنوات، أثناء لهوها أمام منزلها وسرقة قرطها الذهبى وخنقها باستخدام حبل وإلقى جثتها فى مصرف قسطا، خشية افتضاح أمره، وتم انتشال الجثة، وضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

ترجع الواقعة بتلقى العميد أشرف درويش، مأمور مركز كفر الزيات بلاغا من محمد محمد الدمرداش 29سنة عامل مقيم قرية قسطا بتغيب نجلة شقيقته نهال محمد شوقى 7سنوات، تلميذة بالصف الأول الابتدائى، مقيمة دفون مركز كفر الزيات أثناء لهوها أمام منزلها.

تحرر المحضر 1908إدارى مركز كفر الزيات تم إخطار اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، قرر تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وكشفت تحريات المباحث قيام رأفت فخرى موسى 51سنة سائق توك توك زوج عمة الطفلة باستدراج الطفلة، والتخلص منها والاستيلاء على قرطها الذهبى لمروره بضائقة مالية.

وتم ضبط المتهم واعترف باستدراجه المجنى عليها واستيلائه على قرطها الذهبى، وتخلص منها بخنقها باستخدام حبل حتى فارقت الحياه خشية افتضاح أمره وقام بلف جثتها بجلباب ووضعها بالتوك توك الخاص به وتخلص من الجثة بمصرف قسطا، وأضاف قيامه ببيع قرطها الذهبى بمبلغ 160جنيه، تم انتشال جثة المجنى عليها والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى طنطا الجامعى، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4أيام على ذمة التحقيقات.