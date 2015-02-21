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وفاة إحدى التوأمين الملتصق بالمنصورة بعد ساعات من عملية الفصل

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وفاة إحدى التوأمين الملتصق بالمنصورة بعد ساعات من عملية الفصل وفاة إحدى التوأمين الملتصق بالمنصورة بعد ساعات من عملية الفصل
توفيت الطفلة "جودى"، التى أجريت عملية فصل لها منذ يومين مع شقيتها جنى بمستشفى المنصورة الجامعى.

قال الأطباء المشرفون على العملية إن الطفلة كان وضعها سيئًا بسبب إصابتها بالفشل الكلوى، وكان الأرجح أن تحتفظ شقيقتها "جنى" بكليتيها صحيحتين، وذلك لأن فرص نجاتها كانت أكثر، وتم إجراء الجراحة لها وحالتها الآن مستقرة وتم فصلها عن جهاز التنفس الصناعى.

الطفلتان كانتا ملتصقتين من الصدر والبطن ومشتركتين فى الكبد والدورة الكبدية البابية وبعد عمل أشعة الايكو تبين أن لديهما قلبين منفصلين ولكنهما فى تجويف واحد، وكانت "جودى" تعانى من ضيق فى الشريان الأورطى وتغيير فى وضع الأوعية الدموية القلبية الكبيرة وضمور فى نسيج الكليتين.

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مصر 365