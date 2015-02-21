تشريح ودفن جثة سائق انتحر لفشله فى العثور على وظيفة بإمبابة

أمرت نيابة إمبابة بإصدار تصريح بدفن جثة سائق بعد تشريحها، وطلب تحريات المباحث حول واقعة انتحاره، حيث شنق السائق نفسه بسبب مروره بضائقة مالية، وفشله فى الحصول على وظيفة.

وكان اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى بلاغًا بانتحار "س. م. ا" 25 سنة سائق، وبانتقال العقيد حسن عليوة، مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم محمد أمين، رئيس مباحث إمبابة، إلى مكان الواقعة، تبين أن المنتحر كان يعمل سائقا بإحدى الشركات، إلا أنه ترك عمله وفشل فى العثور على فرصة عمل أخرى، بالإضافة إلى مروره بضائقة مالية، مما دفعه للانتحار، حيث صنع "مشنقة" لنفسه وانتحر من خلالها ، وحُرِّرَ محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.