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القبض على 3 عناصر إخوانية بحوزتهم أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف ببورسعيد

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القبض على 3 عناصر إخوانية بحوزتهم أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف ببورسعيد القبض على 3 عناصر إخوانية بحوزتهم أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف ببورسعيد
نجحت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع إدارة الأمن الوطنى ببورسعيد، من إحباط محاولة 3 عناصر ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة حى الزهور، بحوزتهم أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف لاستخدامها فى أعمال تخريبية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة.

وضمت قائمة المقبوض عليهم كلاً من مسعد محمود شلبى، عماد محمد فواز، هيثم مصطفى الحباتى.

وأكدت المصادر الأمنية لـ"اليوم السابع"، أن تحريات ضباط إدارة الأمن الوطنى ببورسعيد وإدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن، قيام المتهمين باستئجار إحدى الشقق السكنية بنطاق حى الزهور والاختباء داخلها تمهيدًا لارتكاب جرائمهم الإرهابية .

وبتقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية مكبرة، وبمداهمة الشقة عثر بداخلها على 2 بندقية خرطوش عيار12مم، و5 طلقات من ذات العيار، و6 زجاجات مولوتوف معدة للاستخدام.

وبمواجهتهم اعترفوا بانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم تركوا محال إقامتهم الأصلية واستأجروا شقة مفروشة للاختباء بداخلها تمهيدًا لارتكاب أعمال إرهابية تستهدف قوات الشرطة والقوات المسلحة ببورسعيد .

تم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة العامة تحت حراسة مشددة تمهيدًا لمحاكمتهم.

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مصر 365