سوبر_افريقيا – الأهلي هو الملك على مستوى العالم

إذ كان الأهلي هو سيد أندية العالم من حيث عدد الألقاب متفوقا على ميلان، وريال مدريد وبوكا جونيورز، فإنه أيضا زعيمها في بطولات السوبر القارية.

وسيحل الأهلي ضيفا على فريق وفاق سطيف الجزائري يوم السبت في لقاء كأس السوبر الإفريقي والتي يطمح فيها في الفوز ببطولته الدولية رقم 21.

ولم يفز أي فريق على مستوى العالم بنفس عدد ألقاب الأهلي في بطولة السوبر القارية التي حققها ست مرات من قبل.

فإذا كان الأهلي متوجا أكثر من ميلان الإيطالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، بالألقاب الدولية، فإنه يتفوق عليهما أيضا في عدد التتويجات بكأس السوبر.

ميلان هو زعيم القارة العجوز في كأس السوبر الأوروبية بالفوز بها خمس مرات.

بينما بوكا جونيورز حقق السوبر اللاتينية والتي يطلق عليها "ريكوبا سودأمريكانا" أربع مرات.

ولا تقام هذه البطولة في قارة أمريكا الشمالية، بينما توقفت في قارة آسيا منذ عام 2002.

وسيلعب الأهلي مباراة السوبر للمرة الثامنة في تاريخه ليعادل رقم برشلونة والذي لعب ثمانية بطولات لكأس السوبر الأوروبية، فاز في أربعة منها.

ولم يخسر الأهلي كأس السوبر الإفريقي إلا مرة وحيدة كانت أمام غريمه التقليدي الزمالك عام 1994.