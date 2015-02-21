سوبر_افريقيا - مدرب وفاق سطيف: أمام الأهلي.. لا أخشى سوى الضغط والتحكيم

من الجزائر: أحمد الخولي - لا يشعر خير الدين ماضوي المدير الفني لوفاق سطيف الجزائري بالقلق قبل مواجهة الأهلي يوم السبت على شرف كأس السوبر الإفريقي.

وفاق سطيف يدخل المباراة بوصفه الفريق المظفر بدوري أبطال إفريقيا في نسختها السابقة.

ويلعب الأهلي في السوبر الإفريقي كونه الحاصل على لقب الكونفدرالية، وقد كان أول فريق مصري يحقق ذلك.

وقال ماضوي لـFilGoal.com: "اعتقد أن المباراة ستكون صعبة للطرفين، يطغى عليها الجانب التكتيكي، ما يتطلب منا التحلي بالرزانة وبرودة الأعصاب وتفادي كل ما من شأنه أن يؤثر على معنويات اللاعبين".

وتابع "لقد حاولنا التركيز على الجانب النفسي في المران الأخير لوضع اللاعبين في حالة نفسية ملائمة وإبعادهم عن الضغط، كما عمدنا إلى تكثيف العمل التكتيكي" .

وواصل متما " لا أخشى أي شيء أمام الأهلي ..ربما سوى انعكاسات الضغط على اللاعبين وكذلك التحكيم، عدا هذا فإنني على يقين من أن التشكيل على استعداد تام لخوض المقابلة".

يذكر أن الإقبال على شراء تذاكر المباراة ضعيف بسبب توقف حركة الطرق بين سطيف معقل الوفاق والبليدة.