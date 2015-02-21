سوبر_أفريقيا - حكاية البداية و ' بطولة الأخوة '

يسعى الأهلي للفوز للمرة السابعة في تاريخه بلقب السوبر الإفريقي في نسخته الـ23 على حساب وفاق سطيف.

السوبر الإفريقي انطلق للمرة الأولى عام 1993، كانت نواتها فكرة ظهرت للنور قبل ذلك بـ11 عاما.

"بطولة الأخوة".. كان الأسم الذي ظهر في عام 1982 ليطلق على بطولة ودية يتنافس فيها بطل بطولة أفريقيا للأندية الأبطال (المسمى القديم لدوري أبطال أفريقيا) مع بطل بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس.

مدينة أبيدجان أكبر مدن كوت ديفوار كانت هي مسرح اللقاء الأول (والأخير) لبطولة الأخوة والذي جمع شبيبة القبائل الجزائري (كان يسمى جيت تيزو أوزو في ذلك الوقت) بطل أبطال الدوري 1981 مع يونيون دوالا الكاميروني بطل أبطال الكؤوس في العام نفسه.

المباراة انتهت بالتعادل 2-2 قبل أن يحسمها شبيبة القبائل بركلات الترجيح 5-4 ليحرز اللقب الأول والأخير لبطولة الأخوة.

بطولة لم تقم مرة أخرى، لكنها أوحت لمسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) بفكرة مباراة سنوية تجمع بطل أبطال الدوري بنظيره لأبطال الكؤوس، وان تأخر التنفيذ 11 عاماً كاملة.

النسخة الرسمية الأولى لبطولة "كأس السوبر الأفريقي" أقيمت في 1993 بين الوداد البيضاوي المغربي بطل أبطال الدوري 1992 وأفريكا سبور الإيفواري بطل أبطال الكؤوس بالعام ذاته.

كان من المقرر أن تقام البطولة بنظام الذهاب والإياب على أن يحتضن بطل أبطال الدوري مباراة العودة، لكن لظروف خاصة اعتذر الوداد البيضاوي عن استضافة المباراة ليتم الاتفاق على إقامة مباراة واحدة في أبيدجان.

ومثل "بطولة الأخوة" انتهت المباراة الأولى في تاريخ كأس السوبر بنفس النتيجة، التعادل 2-2 ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لأفريكا سبور بنتيجة 5-2، ليحقق الفريق الإيفواري أول لقب في تاريخ السوبر الأفريقي.