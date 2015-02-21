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صورة - قمر يزور أسرة ' هالة ' ضحية كارثة الدفاع الجوي.. ويصرح: هذه بداية

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صورة - قمر يزور أسرة ' هالة ' ضحية كارثة الدفاع الجوي.. ويصرح: هذه بداية صورة - قمر يزور أسرة ' هالة ' ضحية كارثة الدفاع الجوي.. ويصرح: هذه بداية

قام خالد قمر مهاجم الزمالك بزيارة أسرة هالة الحبيشي الفتاة التي سقطت ضحية أحداث ملعب الدفاع الجوي، قبل مباراة الفريق أمام إنبي في الدوري يوم الثامن من فبراير.

وسقط 22 مشجعا في الاشتباكات بين الأمن والجماهير خارج ملعب الدفاع الجوي.

وقال قمر لـFilGoal.com: "قمت بزيارة أسرة هالة، حيث اكتشفت أن أسرتها تعيش في مركز مجاور لنا بمحافظة الغربية".

وتابع "اصطحبت عددا من أفراد عائلتي وكبار المركز لزيارة أسرة هالة، ورحبوا بنا وتقبلوا زيارتي لتقديم واجب العزاء باسمي واسم لاعبي الزمالك".

وواصل قمر متما "هذه الزيارة مجرد بداية، وسنواصل زيارة بيوت أسر الضحايا من أجل تقديم واجب العزاء، فمن سقطوا جاءوا إلى الاستاد للهتاف للزمالك ودعمنا، وهذا أقل ما يستحقوه منا".

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