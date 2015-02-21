سوبر_افريقيا - مدافع وفاق سطيف يشرح كيف سيوقف هجوم الأهلي

من الجزائر: أحمد الخولي - يعتقد أمين ميقاتلي مدافع وفاق سطيف أن مسؤولية إيقاف هجوم الأهلي في مباراة كأس السوبر الإفريقي، لن تكون مهمة خط الخلفي فقط.

وفاق سطيف يدخل المباراة بوصفه الفريق المظفر بدوري أبطال إفريقيا في نسختها السابقة.

ويلعب الأهلي في السوبر الإفريقي كونه الحاصل على لقب الكونفدرالية، وقد كان أول فريق مصري يحقق ذلك.

وقال ميقاتلي لـFilGoal.com: " أظن أننا في أفضل حالاتنا، فقد وفرت لنا الإدارة كل الظروف اللازمة من أجل أداء مباراة في المستوى.. كل اللاعبين عازمون على تحقيق الفوز مهما كانت هوية الخصم لأن الفرصة مواتية أمامنا ولا يجب التفريط فيها.. نريد الفوز بالسوبر لأول مرة في تاريخنا".

وتابع "سنلعب ضد الأهلي مثلما نلعب مع أي فريق آخر، صحيح أن معظم لاعبيه دوليون، إلا أننا لا نخشى أيا كان وسنلعب بكامل إمكاناتنا حتى نفوز، لقد أثبت الوفاق قوته من قبل وسنواصل على نفس الأداء".

وأوضح "كل المباريات التي لعبناها لم تكن سهلة، وأظن أنه في هذا المستوى من المنافسة كل المباريات تكون قوية وصعبة.. لقد فزنا بدوري الأبطال الذي يضم أحسن الفرق في إفريقيا، وعليه سنوظف كل أسلحتنا حتى نكون في المستوى ونشرف الكرة الجزائرية أمام الأهلي".

وواصل ميقاتلي متما "كل الخطوط ستكون لها مهمة كبيرة، فليس لدينا أي مجال للخطأ، ولهذا لا يجب أن نفقد تركيزنا في هذا اللقاء وسنعمل كل ما بوسعنا حتى نقف الند للند أمام مهاجمي الأهلي، علينا أن نسجل أولا ونمنعهم من وصول شباكنا".