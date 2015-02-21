سوبر_افريقيا - ماضوي يكشف عن حافزين للاعبي سطيف للفوز على الأهلي

من الجزائر: أحمد الخولي - كشف خير الدين ماضوي المدير الفني لوفاق سطيف الجزائري عن حافزين للاعبين فريقه قبل مواجهة الأهلي يوم السبت، على شرف كأس السوبر الإفريقي.

وفاق سطيف يدخل المباراة بوصفه الفريق المظفر بدوري أبطال إفريقيا في نسختها السابقة.

ويلعب الأهلي في السوبر الإفريقي كونه الحاصل على لقب الكونفدرالية، وقد كان أول فريق مصري يحقق ذلك.

وقال ماضوي لـFilGoal.com: "مواجهة الأهلي فرصة لتعزيز التتويج بدوري أبطال إفريقيا بإحراز ولو أنني أعي ما ينتظرنا أمام الأهلي".

وتابع أفضل مدرب في إفريقيا "بالإضافة إلى ذلك، هناك عامل آخر قد يحفر اللاعبين على العطاء أكثر وهو حرصهم على تحقيق الفوز الثاني للنادي في تاريخه أمام نفس المنافس".

ولم يلتق الأهلي بوفاق سطيف إلا مرة واحدة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 1988.

وتغلب وفاق سطيف على الأهلي وقتها بركلات الترجيح، بعدما فاز في الجزائر 2-0 وعادل المارد الأحمر الكفة بهدفين في القاهرة.

وواصل الفريق الجزائري طريقه للتتويج بدوري الأبطال لأول مرة في تاريخه وقتها، بعد الفوز على هارتلاند النيجيري 4-1 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب النهائيين.