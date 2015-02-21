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الفرحة تعم أهالي الصيادين ببرج مغيزل بعد الإفراج عن 21 صياداً مصرياً

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الفرحة تعم أهالي الصيادين ببرج مغيزل بعد الإفراج عن 21 صياداً مصرياً الفرحة تعم أهالي الصيادين ببرج مغيزل بعد الإفراج عن 21 صياداً مصرياً


> عمت الفرحة قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس لنجاح تدخل القيادات السياسية في الإفراج عن ال21 صياداً مصرياً من القرية والقرى المجاورة .

أكد أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المصرية بقيادة الدكتور خالد الحسني نجحت في حل مشكلة الـ21 صياداً مصرياً في ليبيا وعودتهم بعد التنسيق مع الثروة السمكية الليبية بقيادة الدكتور إبراهيم بنباش.

وأضاف أنه تم تأمين الطريق ل7 منهم من الحدود التونسية وجاري الآن تأمين الطريق لـ 14أخرين لتوصيلهم للحدود التونسية خلال 48 ساعة لتكون مشكلة الصيادين قد انتهت بلا رجعه في ليبيا.

وأشار أن 7 صيادين محتجزين بمدرسة الكرارين بمصراته وصلوا تونس مساء اليوم وأن 14 صياداً آخرين الذين كانوا محتجزين في سجن الدفينة تم استخراج وثائق لهم وسيتم نقلهم لتونس تمهيدًا لنقلهم للقاهرة.

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