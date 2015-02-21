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«الأوقاف»: الابتكار سمة المرحلة المقبلة في مؤسسات الدولة

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«الأوقاف»: الابتكار سمة المرحلة المقبلة في مؤسسات الدولة «الأوقاف»: الابتكار سمة المرحلة المقبلة في مؤسسات الدولة

أكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن ما أعلنه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، عن استحداث منصب الرئيس التنفيذي للابتكار في المؤسسات الاتحادية، هو مبادرة من المبادرات الاستراتيجية التي تضاف إلى اهتمامات القيادة الرشيدة في صناعة التميز والتطوير والتحديث والتي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، مشيراً إلى أن تلك المبادرة هي سمة المرحلة القادمة في جميع مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف هي مؤسسة حكومية اتحادية تضع في أعلى سلم أولوياتها مواكبة كل جديد، وتنفيذ كل طموحات القيادة الرشيدة في خلق البيئة الابتكارية لكل مواطن، وليظهر ذلك في كل مفصل من مفاصل الحياة، إنها فكرة سباقة عالمياً وسيكون لها نتائج رائعة تعكس استمرارية سعادة كل مواطن ومقيم في الدولة بل ستزيد من ثمار توظيف التكنولوجيا والتطبيقات الذكية التي أصبحت الدولة من الدول الرائدة في استخداماتها.

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