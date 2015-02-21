توقع انخفاض الحرارة اليوم 10 درجات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل انخفاض درجات الحرارة اليوم بصورة سريعة بمتوسط 10 درجات مقارنة بيوم أمس.

وسادت الأجواء الغائمة والمغبرة أمس، أغلب مناطق الدولة ووصلت سرعة الرياح الجنوبية النشطة والقوية أحياناً إلى 60 كيلومتراً في الساعة، وأدت إلى إثارة الغبار والأتربة والرمال وانخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 700 متر في جبل علي ونحو 1000 متر في منطقة الحمرا وبعض المناطق الأخرى، كما أدت إلى اضطراب البحر وارتفاع الموج إلى أكثر من 8 أقدام في العمق وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وارجع المركزهذه الحالة إلى تأثر المنطقة عموماً والدولة بمنخفض جوي شرقي السعودية يصاحبه رياح جنوبية وجنوبية شرقية قادمة من مناطق صحراوية نشطة وقوية أحياناً أدت إلى إثارة الغبار والأتربة في معظم المناطق، مشيراً إلى أن الدولة تتأثر في مثل هذا الوقت من العام لتقلبات جوية سريعة مع نهاية فصل الشتاء.

تأثير

ووفق المركز الوطني تزداد اليوم فرصة تكون السحب على المناطق الشمالية وتحول الرياح إلى شمالية غربية نشطة وقوية بعد فترة الظهيرة، بينما يبدأ تأثيرها في المناطق الشمالية والشرقية خلال فترة الصباح وتمتد ظهراً إلى بقية المناطق، حيث تعمل على إثارة الغبار والأتربة في الجو وتعمل أيضاً على اضطراب البحر وارتفاع الموج إلى أكثر من 10 أقدام في العمق، كما تعمل على خفض درجات الحرارة بصورة سريعة بمتوسط 10 درجات مقارنة بيوم أمس، وتتقدم بشكل تدريجي على بقية مناطق الدولة مع فرصة لسقوط الأمطار المتفرقة على المناطق الشرقية والشمالية.

وأشار إلى سقوط الأمطار بشكل تدريجي مع بدء دخول الرياح الشمالية وتكاثر السحب مع فترة الليل وصباح الأحد شمالاً وشرقاً وعلى فترات متقطعة، كما يتوقع أن يستمر البحر في اضطرابه يوم غد (الأحد) خصوصاً في فترة المساء في الخليج العربي مع استمرار الرياح الشمالية.

وحذر المركز الوطني من ارتياد البحر بسبب اضطرابه وارتفاع الموج إلى 10 أقدام، ونصح بأخذ جانب الحيطة والحذر على الطرقات بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة للغبار المحمل والأتربة المثارة بفعل نشاط الرياح، وأيضاً في حال سقوط الأمطار على بعض المناطق، كما نصح بعدم التعرض للغبار والأتربة خاصة للذين يعانون الربو والأمراض الصدرية.

توقعات

وحول طقس اليوم، أشار المركز الوطني للأرصاد أن طقس اليوم مغبر وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، والرياح جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة خصوصاً فوق البحر، وتكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خصوصاً غرباً، وتزداد كميات السحب على الجزر والمناطق الساحلية والشمالية، مع احتمال لسقوط بعض الأمطار ليلاً وصباح الأحد خصوصاً على المناطق الشمالية، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وبحر عمان.

تجاوب سريع

أكدت مصادر في بلدية أبوظبي إن إدارة البيئة والصحة والسلامة تبادر فور الإعلان عن تعرض الدولة لطقس متقلب، بمخاطبة جميع شركات المقاولات والمعنيين بقطاع البناء والإنشاء المسجلين في قاعدة بياناتها، وتطلعهم على الإجراءات الواجب عليهم اتباعها في مثل هذه الحالات، كما تحرص على تنفيذ زيارات تفتيشية للتأكد من مدى التزامها.

دعوة شركات المقاولات للتقيد بالإجراءات الاحترازية في مواقع البناء

جددت إدارة البيئة والصحة والسلامة ببلدية مدينة أبوظبي دعوتها إلى شركات المقاولات العاملة بقطاع البناء والتشييد إلى الالتزام بمجموعة من الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها أثناء أجواء الطقس المتقلب، بما يحول دون وقوع حوادث ناجمة عن هذا الأمر.

وأكدت في تعميم حديث أصدرته على ضرورة قيام المقاولين بإيقاف كل أعمال الرافعات عندما تتجاوز سرعة الرياح المستوى الآمن للتشغيل الذي توصي به جهة تصنيع الرافعة، بالإضافة إلى ضرورة عدم تجاوز سرعة الرياح الآمنة للرافعة كما ورد في دليل المواصفات الخاصة بالجهة المصنعة للرافعة.

وأشارت إلى أهمية زيادة العلامات الضوئية على الأقماع والحواجز البلاستيكية والخرسانية بمواقع البناء، وتفتيش المشروع وكل الأماكن المحيطة به، بالإضافة إلى أهمية تواجد وتوفير فريق طوارئ خاص بمشاريع الإنشاء في حالات الطقس السيئة.

انزلاق التربة

كما نبهت البلدية إلى ضرورة تغطية كل المواد خفيفة الوزن لضمان سلامة الطرق والمارة، بالإضافة إلى تثبيت الأسوار المؤقتة لمشاريع جيداً والتأكد من استقامتها بشكل سليم لا يحجب الرؤية، وعلى صعيد عمليات الرفع والحفر أكدت ضرورة دعم جوانب الحفر بصورة آمنة وفنية تضمن تجنب انزلاق التربة، فيما يجب أيضاً استخدام التوصيلات الكهربائية المناسبة لظروف الطقس، وعند العمل على ارتفاعات يجب التأكد من تدبير الحماية واللازمة من السقوط وربط وتخزين المواد خفيفة الوزان بما يتوافق والالتزام بإجراءات دليل الممارسات رقم 23 لمركز البيئة والصحة والسلامة.