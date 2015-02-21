طحنون بن محمد وسيف بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح العامري

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه اللواء الركن م. محمد سالم بن كردوس العامري بمناسبة زفاف نجله كردوس إلى كريمة الطماطم سالمين كردوس العامري.

كما حضر الحفل الذي أقيم في مركز العين للمؤتمرات الشيخ سلطان بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس دائرة النقل رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، والشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان، والشيخ سعيد بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شحبوط آل نهيان، والشيخ محمد بالركاض العامري، كما حضر الحفل عدد من الشيوخ وأعيان القبائل وكبار الشخصيات وأعضاء من المجلس الوطني الاتحادي والمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ولفيف من الأهل والأصدقاء وتخلل الحفل فقرات وعروض تراثية وشعبية احتفالاً بالمناسبة.