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عودة حركة القطارات بعد إخماد حريق قطار 981 شمال بنى سويف

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عودة حركة القطارات بعد إخماد حريق قطار 981 شمال بنى سويف عودة حركة القطارات بعد إخماد حريق قطار 981 شمال بنى سويف
عادت منذ قليل حركة قطارات الصعيد القادمة من وإلى بنى سويف بعد السيطرة على الحريق، الذى أشعله أعضاء جماعة الإخوان فى جرار وعربة توليد القوى (الباور ) بقطار 981 القادم من أسوان إلى القاهرة والتى شارك فيها 3 سيارات إطفاء على مدى ساعتين ونصف.

كان اللواء محمد ابوطالب مدير الأمن تلقى إخطارا من العميد سامى توفيق مدير شرطة النجدة بإلقاء الإخوان زجاجات مولوتوف وإطارات مشتعلة أسفل عربات القطار 981 أمام قرية الميمون بمركز الواسطى شمال المحافظة، مما أدى إلى نشوب حريق فى الجرار وعربة الباور انتقل اللواء زكريا ابوزينه مدير المباحث الجنائية والمقدم محمد البرنس رئيس مباحث الواسطى والرائد محمود صدقى رئيس مباحاث السكة الحديد وبرفقتهم سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق بعد ساعات من اندلاعه.

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