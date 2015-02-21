محافظ الإسكندرية يقدم واجب العزاء فى شهداء مصر بليبيا بالكنيسة المرقسية

زار اليوم هانى المسيرى محافظ الإسكندرية يرافقه الدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ الكنيسة المرقسية بالمحافظة، لتقديم واجب العزاء فى أرواح شهداء مصر الـ21 مصريا الذين قام تنظيم داعش الإرهابى بقتلهم مطلع هذا الأسبوع داخل الأراضى الليبية.

وخلال كلمته المختصرة أعرب المحافظ عن خالص تعازيه فى أبناء الوطن الذين راحوا نتيجة الغدر والخيانة، داعيا الله أن يتقبل شهداءه بالجنة ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وقد قام القمص رويس مرقص وكيل عام البطريركية ورجال الكنيسة المرقسية بالإسكندرية بتقبل العزاء واستقبال كل القيادات التنفيذية والأهالى والمواطنين الذين حضروا جميعا ليشاركوا العزاء.

وحضر العزاء كل من السيد اللواء مدير أمن الإسكندرية ورئيس الجامعة ووكيل الأوقاف ورجال ومشايخ الأزهر الشريف بالإسكندرية، وأعضاء مجلس الكهنة والمجلس الملى ومجمع الكهنة العام بالإسكندرية.

يذكر أن بطريركية الأقباط الأرثوذكس قد أقامت صلوات القداس بعدد سبع وستين من كنائس الإسكندرية.