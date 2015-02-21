مسؤول أوروبي يعلن التوصل لاتفاق بين الدائنين الأوروبيين واليونان

أعلن مسؤول أوروبي اليوم أن اتفاقا تم التوصل إليه بين اليونان والدائنين في منطقة اليورو، لإنهاء أزمة خطة الإنقاذ المالي لليونان التي تهدد مستقبل تلك المنطقة.

ذكر ذلك شبكة إيه بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية في نبأ عاجل لها دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل في ذلك الصدد.

وكانت ألمانيا قد رفضت أمس الخميس عرضا طرحته اليونان بقبول تطبيق بعض التدابير التقشفية مقابل تمديد اتفاق التمويل لستة أشهر، حيث تصر برلين على حتمية تنفيذ أثينا الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها وخفض النفقات في الميزانية.

ووفقا للتصريحات الأخيرة للحكومة اليونانية فإن اقتراح أثينا لا يفترض أن يشمل السلسلة الأخيرة من تدابير التقشف الواردة في برنامج المساعدة المطبق حاليا الذي ترفض اليونان الاستمرار فيه مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة أو تليين قانون العمل.

أ ش أ